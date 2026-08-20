Palmeiras consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores luego de vencer 1-0 a Cerro Porteño en Paraguay, pero buena parte de la atención posterior al partido quedó concentrada en las declaraciones de Abel Ferreira. El entrenador portugués cuestionó el nivel de exigencia que rodea al fútbol profesional y sostuvo que existe una obsesión por el éxito inmediato.

“El fútbol está enfermo”, señaló Ferreira durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. Su reflexión estuvo relacionada con la consideración de que únicamente ganar o terminar primero parece tener valor dentro del ambiente futbolístico.

El planteo llegó en un momento particular para el entrenador. Palmeiras había atravesado cuatro partidos consecutivos sin victorias y Ferreira había vuelto a quedar bajo cuestionamiento, incluso por parte de sectores de la hinchada. Diez días antes del encuentro con Cerro Porteño, una agrupación de simpatizantes había reclamado su salida después de un empate ante Internacional de Porto Alegre.

En este marco, el técnico defendió el proceso deportivo iniciado desde su llegada al club en 2020. Ferreira conquistó 11 títulos con Palmeiras, incluidas dos ediciones de la Copa Libertadores, y se convirtió en el entrenador con mayor cantidad de campeonatos obtenidos en la historia de la institución.

Además, remarcó que el plantel actual atraviesa una etapa de construcción. Según explicó, el talento individual necesita complementarse con esfuerzo, funcionamiento colectivo y capacidad para afrontar los momentos de mayor presión.

Ferreira también trasladó parte de sus cuestionamientos hacia determinados sectores del periodismo brasileño. El entrenador diferenció entre quienes realizan, según su consideración, críticas constructivas y aquellos comunicadores cuya manera de expresarse termina perjudicando el ambiente alrededor del fútbol.

La acusación corresponde exclusivamente a la postura del técnico. La información original no incorpora respuestas de los periodistas cuestionados ni de los sectores de la hinchada que habían reclamado cambios en la conducción del equipo.

Por otro lado, el resultado deportivo permitió que Palmeiras dejara atrás la serie de encuentros sin triunfos y continuara en carrera en la principal competencia continental. La victoria sobre Cerro Porteño también redujo, al menos momentáneamente, la presión que rodeaba al cuerpo técnico.

Ferreira insistió en que una derrota no convierte automáticamente a un equipo o a una persona en perdedora y vinculó esa condición con abandonar el esfuerzo por competir.

Palmeiras seguirá ahora su camino entre los ocho mejores de la Libertadores. Mientras tanto, las declaraciones del portugués volvieron a instalar una discusión recurrente en el fútbol sudamericano: cuánto espacio existe para los procesos deportivos en un escenario condicionado por la necesidad permanente de obtener resultados.