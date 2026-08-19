Kicillof negó vínculos de su gobierno con la mujer detenida por una presunta estafa millonaria
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aclaró este miércoles que Albertina Mangini, detenida en una causa que investiga una presunta maniobra financiera millonaria, no pertenece ni perteneció a su gobierno.
“La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”, expresó Kicillof a través de su cuenta oficial en X.
La aclaración surgió después de que distintas informaciones identificaran a Mangini como una funcionaria vinculada a la administración provincial.
La abogada integra la Procuración General bonaerense y fue detenida el martes en el marco de una investigación encabezada por la fiscal Betina Lacki, de la UFI N°2 de La Plata.
Mangini está imputada por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos, con agravantes relacionados con la presunta habitualidad de las operaciones y su condición de funcionaria pública.
Según la investigación, la organización habría utilizado datos biométricos e identidades de terceros para abrir cuentas en billeteras virtuales y canalizar fondos presuntamente provenientes del juego clandestino.
El monto investigado ascendería a unos $27.000 millones, aunque esa cifra forma parte de la investigación judicial y deberá ser determinada durante el avance de la causa.
También fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes. Los procedimientos incluyeron allanamientos en distintos domicilios de La Plata y Córdoba.
Durante los operativos se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo y un automóvil BMW.
La investigación también analiza posibles conexiones con otros expedientes relacionados con movimientos financieros y el fútbol. Uno de los involucrados aparece mencionado en una causa vinculada a una financiera relacionada con el entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Mangini y Perrota se negaron a declarar durante la indagatoria, mientras que Marchioni sostuvo que se dedicaba al “corretaje y las inversiones”.
La Justicia continuará ahora con el análisis de documentación y elementos secuestrados para determinar cómo funcionaba la presunta organización, reconstruir el recorrido del dinero y establecer las responsabilidades de cada acusado.