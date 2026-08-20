Los Leones cumplieron el primer gran objetivo en el Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino derrotó este jueves 7-1 a Nueva Zelanda en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos, y aseguró su clasificación a la segunda etapa del torneo.

El encuentro comenzó con dificultades para el equipo dirigido por Lucas Rey. Nueva Zelanda generó las primeras situaciones y, después de una infracción dentro del área argentina, Kane Russell convirtió de penal para establecer el 1-0 durante el primer cuarto. Incluso, Tomás Santiago debió intervenir para evitar que los oceánicos ampliaran la diferencia.

Argentina comenzó a modificar el desarrollo durante el segundo período. Luego de una revisión arbitral por una pelota que impactó en el pie de un defensor neozelandés, se sancionó penal y Tomás Domene convirtió el empate.

La diferencia apareció después del entretiempo. Bautista Capurro encontró espacio dentro del círculo y puso el 2-1, mientras que Domene volvió a aparecer desde el córner corto para ampliar la ventaja. Argentina terminó así el tercer cuarto arriba por 3-1 y con mayor control del juego.

En el último período, Los Leones terminaron de definir el encuentro. Tadeo Marcucci convirtió el cuarto, tras una jugada preparada; luego Nicolás Keenan anotó con un remate cruzado de revés y Capurro marcó su segundo gol personal.

Con Nueva Zelanda jugando sin arquero en busca de reducir la diferencia, Argentina aprovechó los espacios. Domene volvió a convertir sobre el cierre, completó su hat-trick y estableció el 7-1 definitivo. El goleador argentino terminó acompañado en la planilla por Capurro, con dos tantos, Marcucci y Keenan.

El resultado permitió al seleccionado nacional cerrar la primera fase con dos triunfos y una derrota. Había comenzado con una victoria 3-0 frente a Japón y posteriormente perdió 3-1 con Países Bajos.

Además, la clasificación tiene una particularidad por el nuevo sistema implementado para esta Copa del Mundo. No habrá cuartos de final: los dos primeros del Grupo A pasarán a conformar el Grupo E junto con los dos mejores del Grupo D. El resultado obtenido ante el otro clasificado de la zona inicial se arrastra hacia esa instancia. Los dos primeros del nuevo grupo avanzarán directamente a semifinales.

De esta manera, Argentina ya se encuentra entre los ocho seleccionados que continuarán disputando el título y afrontará ahora una segunda fase en la que cada resultado tendrá incidencia directa en la pelea por llegar a las semifinales.