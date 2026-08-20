Racing Club venció 1-0 a Belgrano de Córdoba este miércoles en el estadio Único La Pedrera, de Villa Mercedes, San Luis, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Tomás Conechny marcó el único gol del encuentro a los cuatro minutos del primer tiempo y le permitió a la Academia sostener una ventaja que terminó siendo decisiva.

El equipo de Juan Pablo Vojvoda abrió el marcador en una de sus primeras aproximaciones. Gastón Lodico recuperó la pelota en campo rival, Adrián “Maravilla” Martínez recibió por el sector ofensivo y envió un centro al área, donde Conechny anticipó de cabeza para superar a Thiago Cardozo. El 1-0 condicionó desde temprano el desarrollo del partido y obligó a Belgrano a buscar la igualdad.

Racing tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Ulises Ortegoza dispuso de una de las más claras con un remate que terminó en el poste, mientras que Cardozo también intervino para sostener al conjunto cordobés. Sobre el cierre de la primera etapa, Maravilla Martínez llegó a convertir, pero la jugada fue anulada por posición adelantada.

Por otro lado, Belgrano consiguió generar situaciones y mantuvo abierto el resultado hasta el final. Emiliano Rigoni y Lucas Passerini participaron de varias aproximaciones, mientras que Facundo Cambeses respondió cuando fue exigido. Ya en el segundo tiempo, el arquero de Racing volvió a ser importante ante una llegada de Nicolás “Uvita” Fernández.

La acción que concentró la atención llegó en tiempo de descuento. Belgrano consiguió enviar la pelota al arco y comenzó a celebrar el empate, pero el asistente sancionó posición adelantada. La decisión fue revisada y ratificada, aunque generó reclamos en el equipo cordobés. Fernández sostuvo después del encuentro que la jugada había sido “muy fina”, mientras que Ricardo Zielinski cuestionó el arbitraje, aunque aclaró que no podía evaluar con precisión la posición del delantero.

Para Racing, la clasificación también significó cortar una serie adversa. La Academia venía de tres derrotas consecutivas en el Torneo Clausura y llevaba cuatro partidos sin ganar, por lo que el resultado le permitió modificar ese presente y mantenerse en carrera en una competencia que entrega un lugar en la Copa Libertadores al campeón.

En este marco, Racing ya está entre los ocho mejores del torneo y espera por el ganador del cruce entre Boca y Vélez para conocer a su rival en cuartos de final. Belgrano, en cambio, quedó eliminado después de un partido cerrado que se definió por el gol tempranero de Conechny y por una última acción que generó reclamos sobre el cierre.