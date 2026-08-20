River Plate igualó 0-0 ante Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Eduardo Coudet atravesó un encuentro exigente, tuvo dificultades para generar peligro sostenido y terminó sosteniendo una igualdad que deja la clasificación abierta para la revancha en el Monumental.

El desarrollo mostró momentos diferentes. River intentó manejar la pelota y terminó con un 52% de posesión, pero esa tenencia no se tradujo en una superioridad ofensiva. Santa Fe fue más directo y consiguió tres remates al arco contra dos del conjunto argentino. Además, el arquero Santiago Beltrán realizó tres atajadas, mientras que Weibmar Asprilla intervino en dos ocasiones para el conjunto colombiano.

Nahuel Bustos fue uno de los futbolistas más activos de Santa Fe. El atacante argentino registró cuatro remates y encabezó buena parte de las aproximaciones del equipo de Pablo Repetto. Hugo Rodallega también encontró espacios durante el segundo tiempo, cuando el local aumentó la presión y obligó a River a retroceder varios metros. Las estadísticas también registraron para Santa Fe la única oportunidad clara creada del encuentro.

River, por su parte, tuvo dificultades para conectar a sus volantes con los hombres de ataque. Ángel Correa consiguió uno de los remates al arco del visitante y Rafael Santos Borré trabajó principalmente fuera del área. Coudet buscó modificar el trámite con el ingreso de Thiago Almada a los 61 minutos y posteriormente sumó variantes para sostener intensidad en la mitad de la cancha.

En este marco, el conjunto de Núñez priorizó mantener el arco en cero durante el tramo final. La defensa, con Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero entre sus principales nombres, respondió ante los intentos del local y Beltrán completó una actuación sin goles recibidos.

Para Santa Fe, el empate dejó una oportunidad sin aprovechar por las situaciones que produjo como local. Repetto señaló después del encuentro que, a su entender, el resultado no estuvo de acuerdo con lo sucedido durante el partido. Del lado de River, Borré consideró importante la igualdad obtenida en Bogotá.

La serie quedó abierta y se resolverá en Buenos Aires. River tendrá la posibilidad de definir ante su público, aunque el 0-0 no establece diferencias en el marcador global: una victoria de cualquiera de los dos equipos significará el pase a los cuartos de final. Para el conjunto de Coudet, la revancha también planteará el desafío de aumentar su producción ofensiva frente a un Santa Fe que demostró capacidad para generar situaciones.