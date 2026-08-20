Boca continúa reorganizando su plantel durante el mercado de pases y Juan Ramírez quedó en una situación particular. El mediocampista de 33 años no forma parte de la consideración principal de Rodolfo Arruabarrena y, mientras otros jugadores relegados encontraron nuevos destinos o mantienen negociaciones avanzadas, todavía no tiene definida su continuidad fuera del club.

Ramírez tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2026. Por ese motivo, si no aparece una alternativa durante los próximos meses, podría permanecer vinculado a la institución hasta finalizar el acuerdo y posteriormente quedar con el pase en su poder.

El volante llegó al Xeneize a mediados de 2021 procedente de San Lorenzo. Desde entonces disputó 95 partidos oficiales, convirtió dos goles y entregó cuatro asistencias. Su participación fue disminuyendo con el paso de las temporadas hasta quedar fuera de la rotación del primer equipo.

Su último encuentro oficial con Boca fue en julio de 2024, frente a Independiente del Valle por la Copa Sudamericana. Posteriormente, en 2025, pasó a préstamo a Lanús, donde acumuló 27 presentaciones antes de regresar a la institución propietaria de su ficha.

En este marco, la situación de Ramírez contrasta con la de otros jugadores que tampoco ingresaron en los planes deportivos de Arruabarrena.

Edinson Cavani, Ander Herrera y Nicolás Orsini finalizaron sus respectivos vínculos con Boca. Además, Lucas Janson pasó a Gimnasia, Agustín Martegani se incorporó a Independiente Medellín, Marcelo Saracchi continuó su carrera en Houston Dynamo y Mauricio Benítez fue transferido al Royal Antwerp.

Por otro lado, Boca trabaja en las salidas de los laterales Marcelo Weigandt y Juan Barinaga. El primero tiene encaminada una cesión a Liga Deportiva Universitaria de Quito, mientras que el segundo negocia su llegada a Racing. Hasta que las operaciones sean formalizadas por los clubes involucrados, deben considerarse negociaciones en curso.

Con ese escenario, Ramírez aparece como el futbolista del grupo de relegados con el futuro menos definido. Diferentes reportes periodísticos señalan que hasta el momento no surgió una propuesta concreta que permita destrabar su salida.

La posibilidad de que permanezca hasta diciembre es, por ahora, el escenario de mayor probabilidad, aunque constituye una versión no confirmada y podría modificarse si aparece una oferta antes del vencimiento contractual.

Boca, mientras tanto, continúa reduciendo el número de jugadores que no forman parte del proyecto de Arruabarrena y reorganizando una plantilla que registró numerosas modificaciones durante el actual mercado de pases.