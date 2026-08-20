Tigre perdió con City Torque y quedó afuera de la Sudamericana

Tigre quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego de perder este miércoles por 2-1 frente a Montevideo City Torque, en el Estadio Centenario, por el partido de vuelta de los octavos de final. El conjunto uruguayo, que había ganado 1-0 en Victoria, cerró la serie con un resultado global de 3-1 y avanzó a los cuartos de final.

El equipo dirigido por Diego Dabove llegó a Montevideo obligado a revertir la desventaja y tomó la iniciativa durante buena parte del primer tiempo. A los 11 minutos encontró el gol a través de Joaquín Laso, pero la acción fue revisada y anulada por posición adelantada.

Torque aprovechó una de sus oportunidades a los 39 minutos. Franco Pizzichillo avanzó y asistió a Salomón Rodríguez, quien definió para establecer el 1-0. La respuesta argentina fue inmediata: dos minutos más tarde, Valentín Moreno tomó un rebote y consiguió el 1-1 que mantenía abierta la eliminatoria.

Sin embargo, antes del descanso se produjo una acción determinante. Nahuel Banegas cometió una infracción sobre Ezequiel Busquets dentro del área. Tras la intervención del VAR, el árbitro Guillermo Guerrero sancionó penal y expulsó al defensor de Tigre. Rodríguez ejecutó desde los doce pasos y marcó su segundo gol de la noche para enviar a Torque al entretiempo con ventaja de 2-1.

Con diez futbolistas y obligado a marcar al menos dos goles para forzar una definición, Dabove modificó el equipo en el complemento. Por otro lado, el conjunto dirigido por Marcelo Méndez administró la diferencia y redujo los espacios.

Tigre igualmente buscó acercarse y encontró otra vez la red cerca del tramo final. Ignacio Russo convirtió, pero el tanto fue invalidado por una nueva posición adelantada, la segunda anotación anulada al conjunto argentino durante el encuentro.

El marcador no volvió a modificarse. City Torque confirmó así lo conseguido en Victoria y ganó los dos encuentros de la llave: 1-0 como visitante y 2-1 en Montevideo. Además, la clasificación representa la mejor actuación internacional en la historia del club uruguayo.

Para Tigre, en cambio, la derrota significó el cierre de su participación continental en octavos de final. La expulsión, la desventaja acumulada desde la ida y la falta de eficacia para transformar sus momentos favorables en goles terminaron condicionando sus posibilidades de remontada.