Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron en el Mundial

Las Leonas cumplieron su primer objetivo en el Mundial femenino de hockey 2026. La Selección Argentina derrotó este miércoles por 2-0 a Escocia, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y aseguró su clasificación a la segunda fase de la competencia. María José Granatto y Lara Casas marcaron los goles del conjunto dirigido por Fernando Ferrara.

Con este resultado, Argentina cerró sus tres presentaciones iniciales invicta y con siete puntos. Había comenzado el torneo con un empate 1-1 frente a Estados Unidos y luego consiguió un triunfo por 3-2 ante Alemania antes de completar la primera etapa con la victoria sobre las escocesas.

El encuentro ante Escocia tuvo un comienzo equilibrado. Durante los primeros minutos, el seleccionado europeo buscó espacios, pero Argentina progresivamente logró instalarse en campo rival y generar situaciones a partir de la presión y las jugadas fijas.

La apertura del marcador llegó a los 11 minutos del primer cuarto. Valentina Raposo ejecutó un córner corto, la arquera escocesa rechazó el remate y Granatto apareció sobre el rebote para establecer el 1-0. Fue el primer gol de la atacante argentina en esta edición de la Copa del Mundo.

Argentina mantuvo la iniciativa durante el segundo período y generó nuevas posibilidades mediante córners cortos, aunque la defensa y la arquera de Escocia evitaron que aumentara la diferencia antes del descanso.

El segundo tanto apareció en el tercer cuarto. Granatto ejecutó rápidamente una falta y envió la pelota hacia el área, donde Lara Casas convirtió a los 41 minutos. Escocia solicitó una revisión de video sobre la acción previa, pero el gol fue ratificado. Para Casas significó su primera conquista en una Copa del Mundo de mayores.

En el último cuarto, Argentina administró la ventaja. Casas recibió una tarjeta amarilla y permaneció cinco minutos afuera de la cancha, aunque Escocia no consiguió modificar el marcador.

Además, la jornada dejó dos datos individuales: Agostina Alonso llegó a los 200 partidos con Las Leonas, mientras que Emma Knobl disputó su primer encuentro en un Mundial de mayores.

La clasificación ya está asegurada, pero resta determinar la ubicación definitiva de Argentina en el Grupo B después del encuentro entre Estados Unidos y Alemania. Las Leonas pasarán al Grupo F, donde enfrentarán a dos seleccionados procedentes del Grupo C. Los dos primeros equipos de esa nueva zona avanzarán directamente a las semifinales.