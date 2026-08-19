Deportivo Riestra avanzó por primera vez en su historia a los cuartos de final de la Copa Argentina después de eliminar a Gimnasia y Esgrima La Plata en una definición por penales. El encuentro terminó 1-1 durante el tiempo reglamentario y el conjunto dirigido por Guillermo Duró fue más efectivo desde los doce pasos para imponerse 4-2 en el estadio Norberto Tomaghello.

Riestra mostró sus mejores momentos durante la primera parte. A los 25 minutos, Nicolás Benegas llegó al gol después de una acción ofensiva que posteriormente fue anulada por el VAR debido a una posición adelantada en la jugada previa. Sin embargo, el delantero tuvo una nueva oportunidad y a los 38 minutos abrió el marcador de cabeza para establecer el 1-0.

Gimnasia modificó el desarrollo después del descanso. El conjunto platense adelantó sus líneas y consiguió la igualdad por intermedio de Mateo Seoane, quien definió dentro del área para establecer el 1-1. Además, el equipo conducido por Ariel Pereyra tuvo una acción que terminó en gol de Juan Cruz Cortazzo, aunque también fue invalidada por posición adelantada.

Con el partido nuevamente equilibrado, ambos equipos dispusieron de situaciones para modificar el resultado. Gimnasia tuvo una oportunidad con Agustín Auzmendi, mientras que Tomás González estuvo cerca de marcar para Riestra. Sobre el cierre, Augusto Max, que había ingresado pocos minutos antes, recibió la tarjeta roja y dejó al conjunto platense con diez futbolistas.

El 1-1 no se modificó y la clasificación debió resolverse desde el punto penal. Ignacio Fernández y Lucas Janson convirtieron los primeros remates de Gimnasia, mientras que Benegas y Facundo Miño hicieron lo propio para Riestra. El momento determinante llegó cuando Marino Arzamendia contuvo la ejecución de Auzmendi. Después, Tomás González puso en ventaja al Malevo y Agustín Colazo desvió el cuarto penal del equipo platense. Milton Céliz convirtió el remate definitivo para cerrar la serie 4-2.

La clasificación representa la mejor actuación de Riestra en la historia de la Copa Argentina. Además, el club volvió a mostrar efectividad en este tipo de definiciones: la organización del torneo informó que ganó nueve de las doce tandas de penales que disputó en la competencia.

En este marco, el próximo rival ya está definido. Banfield eliminó a Midland después de empatar 2-2 y resolver también su clasificación desde los doce pasos. De esta manera, Riestra y Banfield se enfrentarán por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina.