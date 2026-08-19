Banfield consiguió este martes el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 después de superar a Ferrocarril Midland en una definición por penales. El encuentro, disputado en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, terminó 2-2 durante los 90 minutos y el conjunto dirigido por Pedro Troglio se impuso 4-3 desde los doce pasos.

El desarrollo tuvo dos etapas claramente diferenciadas. Banfield consiguió controlar el primer tiempo y abrió el marcador a los 15 minutos mediante Alexander Machado, quien convirtió un penal sancionado por el árbitro Bruno Amiconi. La jugada fue revisada por el VAR y la decisión del juez principal se mantuvo.

Siete minutos después llegó el segundo. Tras una acción que Midland no logró despejar correctamente, Tomás Adoryán tomó la pelota desde afuera del área y estableció el 2-0. Con esa ventaja, el equipo del Sur bonaerense llegó al descanso con la clasificación encaminada.

Sin embargo, Midland modificó el desarrollo apenas comenzó el complemento. El equipo conducido por Joaquín Iturrería realizó cambios y encontró rápidamente el descuento. Facundo Marín marcó el 2-1 con un remate desde media distancia y, pocos minutos después, Luciano Recalde convirtió el empate tras un tiro libre que sufrió un desvío antes de ingresar.

A partir del 2-2, Midland logró equilibrar el encuentro y sostuvo la posibilidad de completar la remontada hasta el final. Banfield, por otro lado, no pudo recuperar la ventaja que había construido durante la primera mitad. La igualdad se mantuvo y el clasificado tuvo que resolverse mediante los penales.

En la tanda apareció Facundo Sanguinetti. El arquero de Banfield detuvo los dos primeros remates de Midland, ejecutados por Marcos Roseti y Rodrigo Cao. El Taladro también falló una ejecución, pero posteriormente Federico Anselmo, David Zalazar, Nicolás Meriano y Lautaro Gómez convirtieron sus remates para cerrar el resultado 4-3.

La actuación tuvo además un significado particular para Sanguinetti, quien disputó su último encuentro con Banfield antes de continuar su carrera en Vélez. Tras la clasificación, el arquero manifestó su satisfacción por haber podido despedirse avanzando de ronda.

Con este resultado, Banfield quedó entre los ocho mejores de la Copa Argentina. Su próximo adversario será Deportivo Riestra, que también consiguió su clasificación mediante una definición por penales frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.