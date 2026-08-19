Estudiantes de La Plata se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 luego de derrotar este martes por 3-0 a Universidad Católica de Chile en el Claro Arena de Santiago. Joaquín Correa abrió el marcador y Guido Carrillo convirtió los otros dos tantos para cerrar una eliminatoria que terminó 4-1 en el resultado global.

La serie había llegado abierta a territorio chileno después del 1-1 registrado una semana antes en La Plata. Durante buena parte del primer tiempo de la revancha tampoco aparecieron diferencias significativas. Estudiantes tuvo mayor iniciativa, mientras que Católica buscó sostener una estructura defensiva que le permitiera recuperar y salir rápidamente. El conjunto local, además, afrontó el encuentro sin su goleador Fernando Zampedri, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

El partido cambió a partir de una situación imprevista. A los 35 minutos, Tiago Palacios tuvo que abandonar el campo por una lesión y Alexander Medina dispuso el ingreso de Joaquín Correa. Nueve minutos más tarde, el delantero recibió una asistencia de Baltasar Rodríguez y definió para establecer el 1-0 antes del descanso.

Universidad Católica intentó modificar el desarrollo en el complemento con el ingreso de Clemente Montes. Sin embargo, Estudiantes volvió a convertir rápidamente. A los 53 minutos, Eros Mancuso avanzó por la derecha y lanzó un centro que Guido Carrillo conectó de cabeza para ampliar la diferencia.

En este marco, el equipo de Daniel Garnero debió adelantar sus líneas en busca de dos goles que le permitieran llevar la definición a los penales. El conjunto argentino administró la ventaja y encontró mayores espacios. Las estadísticas reflejaron esa diferencia: Estudiantes terminó con siete remates al arco contra uno de Universidad Católica.

La clasificación quedó definitivamente resuelta a los 83 minutos. Edwuin Cetré envió la pelota hacia el área y Carrillo apareció nuevamente para marcar el 3-0 definitivo y completar su doblete.

Con el triunfo, Estudiantes avanzó por segunda edición consecutiva a los cuartos de final de la Libertadores. Su próximo adversario saldrá de la eliminatoria entre Rosario Central y Corinthians, que se definirá este jueves en Brasil luego del 0-0 registrado en la ida.