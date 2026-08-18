El Gobierno nacional informó que el sector público registró en julio un superávit financiero de $244.897 millones, luego del resultado negativo registrado durante junio.

Según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Economía, durante el séptimo mes del año se alcanzó un superávit primario de $2.960.333 millones, mientras que el pago de intereses de la deuda ascendió a $2.715.436 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el resultado se produjo en un período caracterizado por una fuerte concentración de compromisos financieros.

“En un mes con una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda, dado el pago de los cupones de los bonos Globales y Bonares”, señaló el funcionario al explicar las cifras.

Qué pasó con las cuentas públicas durante 2026

De acuerdo con Economía, durante los primeros siete meses del año el sector público nacional acumuló un superávit primario equivalente aproximadamente al 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB).

En tanto, el superávit financiero acumulado representó alrededor del 0,1% del PIB.

Caputo indicó además que durante julio el gasto primario cayó 7% interanual en términos reales, aunque precisó que las partidas correspondientes a la Asignación Universal por Hijo registraron un incremento real del 3,8%.

“El superávit fiscal, que contribuye a la estabilidad macroeconómica, se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PIB desde el inicio de la gestión”, sostuvo el ministro.

El debate sobre cómo se alcanzó el resultado

Las cifras aparecen en medio de una discusión política y económica respecto de la composición del ajuste fiscal y del manejo de distintos recursos públicos.

En los últimos días surgieron cuestionamientos sobre fondos destinados a fideicomisos que no habrían sido utilizados para sus objetivos específicos. La información aportada no permite establecer por sí sola qué incidencia tuvieron esos recursos sobre el resultado fiscal de julio, por lo que ese punto permanece como parte del debate.

Para Santa Fe y la región, la evolución de las cuentas nacionales es relevante por su incidencia sobre el escenario macroeconómico, la política tributaria y la discusión entre Nación y provincias por el destino de los recursos públicos.