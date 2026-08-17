El Torneo Clausura Pre-Federal de la Asociación Venadense de Básquet completó su segunda fecha con cuatro partidos y victorias de Olimpia BBC, Centenario, Deportivo Atenas y Argentino de Firmat. La jornada comenzó el viernes 14 de agosto y finalizó el domingo 16 con el clásico firmatense.

En barrio San Martín de Venado Tuerto, Olimpia hizo su presentación en el certamen con un triunfo por 83-53 frente a Atlético Elortondo. El encuentro significó la reedición de la última final del Apertura y tuvo al local al frente desde el primer cuarto.

Olimpia ganó los parciales 23-14 y 24-15 para llegar al descanso con ventaja de 47-29. Luego se quedó con el tercero por 24-15 y cerró el último 12-9. Manuel Sargardía terminó como principal anotador del ganador con 21 puntos y cinco triples, mientras que Bautista Bazzetti aportó 18. En Atlético, Luciano Ravera fue el máximo goleador del partido con 25 unidades.

Por otro lado, Centenario consiguió su segunda victoria consecutiva al imponerse como visitante ante Sportsman de Villa Cañás por 92-54. La diferencia comenzó a construirse desde el primer período, que terminó 36-10 para el conjunto venadense.

Al entretiempo, Centenario ganaba 58-27 y durante la segunda mitad sostuvo la ventaja mediante una amplia rotación. Francisco Castelli y Gonzalo Lozicki anotaron 11 puntos cada uno, mientras que Nicolás Rizzotti, Farid Celador y Francisco Soria sumaron 10. En Sportsman, Bautista Santín terminó con 12 puntos y Bruno Magnabosco y Juan Franco Regnicoli aportaron 10 cada uno.

El otro encuentro del viernes tuvo triunfo de Deportivo Atenas sobre Club Ciudad por 66-58 en el estadio Giocondo Semprini. El Griego llegó al descanso arriba 39-32 y amplió la diferencia durante el tercer período. Ciudad redujo la distancia en el cierre, pero Atenas sostuvo la ventaja.

Andrés Sollberg encabezó la ofensiva visitante con 20 puntos, acompañado por Bautista Peralta con 15 y Alex Rodríguez con 12. Fernando Malvicci y Danilo Rivero fueron los máximos anotadores de Ciudad con 15 tantos cada uno. El resultado correcto fue 66-58, pese a que una de las referencias originales mencionaba 66-48 en su copete.

La fecha terminó el domingo en Firmat, donde Argentino derrotó como visitante 66-60 a Firmat FBC. Juan Fogolin anotó 18 puntos y Nahuel Rodríguez 16 para el ganador, mientras que Lucio Varani aportó 16 para el local. Con ese resultado, Argentino y Centenario finalizaron la jornada con dos victorias.

Además, Olimpia y Atenas tienen pendiente su encuentro de la primera fecha, programado para este miércoles 19 de agosto.