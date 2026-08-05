River atraviesa un complicado comienzo en el Torneo Clausura 2026. Después de tres fechas, el conjunto de Núñez ocupa el último lugar de la tabla, no sumó puntos y es el único equipo de la Liga Profesional que todavía no convirtió goles.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet perdió sus tres partidos por 1 a 0. Las derrotas fueron frente a Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central.

El mal inicio genera preocupación entre los hinchas, especialmente por el contraste con la importante inversión que realizó la dirigencia durante el mercado de pases. Según los datos difundidos, River destinó más de 31 millones de dólares para reforzar el plantel.

Entre las incorporaciones aparece Nicolás Otamendi, quien llegó en condición de libre. También se sumaron Mauro Arambarri, por quien el club pagó 6,8 millones de dólares, y Giovanni González, adquirido por 340 mil dólares.

La dirigencia desembolsó además 2,5 millones de dólares por Rafael Santos Borré y acordó el regreso de Lucas Beltrán mediante una cesión con un cargo de 570 mil dólares. La operación incluye una obligación de compra de 6,7 millones de euros.

La contratación más costosa fue la de Ángel Correa. River acordó pagar 15 millones de dólares por la totalidad de su pase.

Otro de los refuerzos fue Tobías Andrada, mediocampista procedente de Vélez. El club de Núñez invirtió 6 millones de dólares para quedarse con el 70 por ciento de su ficha.

De acuerdo con las cifras informadas, la inversión total alcanza los 31.210.000 dólares y podría aumentar antes del cierre del mercado de pases.

Mientras tanto, la dirigencia continúa observando posibles oportunidades relacionadas con futbolistas como Franco Mastantuono, Esequiel Barco y Francisco Ortega.

La llegada de jugadores de jerarquía todavía no produjo el efecto esperado. River necesita mejorar su funcionamiento ofensivo y conseguir resultados rápidamente para salir del fondo de la tabla.

La situación también aumenta la presión sobre Eduardo Coudet, quien comienza a ser cuestionado por una parte de los hinchas luego de un inicio marcado por las derrotas y la falta de gol.