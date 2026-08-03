Eduardo Coudet publicó este lunes un mensaje en su estado de WhatsApp, pocas horas después de la derrota de River por 1-0 ante Rosario Central en el estadio Monumental.

“Los cagones no hacen historia”, fue la frase elegida por el entrenador. La inscripción aparecía pintada sobre una estructura de cemento y no estuvo acompañada por explicaciones o comentarios adicionales.

Aunque Coudet no precisó el motivo de la publicación ni a quién estaba dirigida, el momento en el que apareció hizo que fuera vinculada con la actualidad del equipo y con los cuestionamientos que atraviesan al cuerpo técnico y al plantel.

River perdió el domingo ante Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura. El único gol del encuentro fue convertido en contra por Nicolás Otamendi, mientras que los futbolistas y el entrenador se retiraron sin brindar declaraciones.

La caída profundizó el mal momento del conjunto de Núñez, que perdió sus tres primeros partidos del Clausura. Al sumar la final del Torneo Apertura ante Belgrano y la eliminación frente a Aldosivi por la Copa Argentina, el equipo acumula cinco derrotas consecutivas.

La frase compartida por Coudet había sido pronunciada por el exarquero y entrenador Ángel David Comizzo en 2014, durante una conferencia de prensa posterior a un partido del fútbol mexicano.

En medio de las críticas de los hinchas y de los cuestionamientos a la conducción deportiva, la publicación fue interpretada como un pedido de carácter para revertir la situación. Sin embargo, hasta el momento, esa lectura no fue confirmada por el entrenador.