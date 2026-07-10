Tragedia en Córdoba: dos muertos y 16 menores heridos tras un choque frontal

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Córdoba dejó como saldo dos personas fallecidas y 16 menores con heridas de distinta consideración.

El choque se produjo durante la tarde del jueves sobre la Ruta Provincial 4, en el tramo comprendido entre la ciudad de La Carlota y el acceso a la localidad de Huanchilla.

Por circunstancias que todavía son investigadas, un automóvil particular y un minibús chocaron de frente. En el vehículo de transporte viajaban menores de entre 9 y 12 años que regresaban de disputar un partido de fútbol en Río Cuarto.

Fabricio Ibarra, jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, explicó a LV16 Radio Río Cuarto que el llamado de emergencia fue recibido alrededor de las 17.50.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron el fallecimiento de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que viajaban en el automóvil.

En tanto, 16 menores que se trasladaban en el minibús fueron asistidas por golpes y traumatismos. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, ninguna se encuentra en estado de gravedad.

En el lugar trabajaron bomberos, personal médico y fuerzas de seguridad. También se realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas y la mecánica del impacto.

Otro accidente fatal en rutas cordobesas

Horas después se conoció otro accidente fatal en Córdoba. En este caso, una persona murió tras un choque frontal entre un automóvil y un camión sobre la Ruta Provincial 6.

Según las primeras versiones recogidas en el lugar, el conductor del vehículo habría mordido la banquina, perdido el control y posteriormente impactado de frente contra el transporte de carga. Las circunstancias del hecho también son investigadas.