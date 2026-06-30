Susana Giménez volvió a referirse a la actualidad política y esta vez lo hizo con una crítica directa hacia Manuel Adorni, quien renunció a la Jefatura de Gabinete en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La conductora habló con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, minutos antes de partir hacia Miami para presenciar el partido entre la Selección argentina y Cabo Verde, correspondiente al Mundial 2026.

Consultada sobre la salida de Adorni del Gobierno nacional, respondió sin rodeos: "Por suerte se fue, es una vergüenza", según un video difundido por el medio Farándula Show.

Durante la charla también fue consultada sobre las versiones que indican que prepara un programa especial para Telefe junto a Lionel Messi y su familia. Sin confirmar el proyecto, se limitó a responder: "No puedo decir", y aseguró que su objetivo inmediato era viajar para ver jugar al capitán de la Selección.

Además, elogió al equipo dirigido por Lionel Scaloni y sostuvo que Argentina es "un equipo maravilloso" y "una cosa increíble".

La declaración sobre Adorni llamó la atención porque Susana Giménez ha expresado en distintas oportunidades su respaldo al presidente Javier Milei. Sin embargo, en esta ocasión marcó distancia del ex funcionario, cuya renuncia se produjo mientras avanzan las investigaciones sobre su patrimonio.