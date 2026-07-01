José María Muscari será citado como testigo en la investigación por la muerte de Ernestina Pais

La investigación por la muerte de la conductora Ernestina Pais sumó nuevas medidas ordenadas por la fiscal Carolina Asprella, quien busca determinar qué ocurrió en los instantes previos al accidente ferroviario que le costó la vida en la localidad bonaerense de Martínez.

Entre las disposiciones, se ordenó el peritaje del teléfono celular de la periodista para establecer si estaba manteniendo una conversación al momento en que fue embestida por una formación del Tren de la Costa.

Además, fuentes vinculadas a la causa confirmaron que el director teatral José María Muscari será citado a declarar como testigo. La investigación apunta a verificar una versión que indica que el artista habría intentado comunicarse con Pais pocos minutos después del accidente.

El iPhone 16 de la conductora fue secuestrado por la Policía tras ser hallado dentro del vehículo y será sometido a peritajes para reconstruir la actividad registrada antes del impacto.

Otra de las hipótesis que analiza la fiscalía sostiene que Pais se dirigía con demora a la obra teatral "El divorcio del año", motivo por el cual habría realizado una maniobra imprudente en el paso a nivel. No obstante, esa versión aún no fue confirmada oficialmente y continúa siendo materia de investigación.

La autopsia determinó que la conductora falleció como consecuencia de un fuerte traumatismo de cráneo, además de presentar graves lesiones abdominales provocadas por el impacto. En tanto, la Justicia aguarda los resultados de los análisis toxicológicos para determinar si había consumido alcohol u otras sustancias antes del accidente.