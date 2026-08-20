El Gobierno de Santa Fe informó que ingresó en su etapa final la construcción de cuatro nuevos pabellones de aislamiento en la cárcel de Coronda, una obra que permitirá incorporar 72 nuevas celdas al sistema penitenciario provincial.

Los trabajos en la Unidad Penitenciaria N° 1 “Dr. César Raúl Tabares”, ubicada en el departamento San Jerónimo, registran actualmente un 95 % de avance, según precisó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

La Provincia destinó a la intervención una inversión superior a los 5.834 millones de pesos.

Actualmente, las tareas están concentradas en las instalaciones y terminaciones necesarias para habilitar los nuevos sectores. Entre ellas se encuentran el tendido eléctrico y de corrientes débiles, ajustes de aberturas, colocación de cubiertas de chapa y bachas en los patios.

Cuatro pabellones con 18 celdas cada uno

El proyecto contempla cuatro pabellones independientes, con 18 celdas en cada uno, hasta completar las 72 nuevas plazas.

Cada sector contará además con una guardia para tareas de control y vigilancia y una habitación destinada a los celadores, equipada con baño y office.

Las celdas fueron diseñadas con camas de hormigón armado, inodoros y lavatorios antivandálicos de acero inoxidable, duchas y estantes.

La construcción comprende una superficie cubierta de 1.367 metros cuadrados. Sumando patios y pasillos técnicos, la intervención alcanza los 2.842 metros cuadrados.

También se ejecutaron obras complementarias, entre ellas nuevos tendidos troncales para los sistemas de desagües cloacales y pluviales.

El Gobierno provincial vinculó la obra con su política de seguridad

La subsecretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, sostuvo que la ampliación forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por la gestión de Maximiliano Pullaro.

“La política de seguridad se construye con la policía en la calle y el control en las cárceles”, afirmó la funcionaria.

Masneri agregó que las nuevas instalaciones apuntan a reforzar las condiciones de control de las personas privadas de su libertad y la infraestructura disponible dentro del sistema penitenciario santafesino.

Con el avance de las últimas terminaciones, la Provincia prevé completar próximamente los nuevos pabellones y avanzar luego con su puesta en funcionamiento.