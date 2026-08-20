Una nueva edición de Conexión Deportiva puso el foco en lo ocurrido durante la fecha 19 de la Liga Venadense de Fútbol, una jornada que dejó novedades importantes tanto en la pelea por los primeros puestos como en la zona baja de la Primera División A.

Racing Club y Teodelina FBC quedaron al frente del campeonato con 37 puntos cada uno. Racing superó 1-0 a Atlético Peñarol, mientras que Teodelina consiguió el mismo resultado como visitante frente a Sportivo Rivadavia.

Uno de los golpes de la fecha se produjo en Villa Cañás, donde Unión y Cultura de Murphy derrotó 1-0 a Studebaker. Con ese resultado, el conjunto local quedó tercero con 34 unidades, mientras que el equipo de Murphy alcanzó los 31.

También hubo clásico en Carmen. Deportivo San Jorge venció 1-0 a Sportsman Carmelense y consiguió tres puntos fundamentales en su lucha por salir del fondo de la tabla.

Juventud Pueyrredón derrotó 2-0 a General Belgrano, Atlético Elortondo y Atlético San Martín igualaron 1-1, mientras que Sportivo Sarmiento protagonizó uno de los encuentros más atractivos de la jornada al superar 4-3 a Juventud Unida.

Con estos resultados, Racing y Teodelina tienen 37 puntos; Studebaker, 34; Juventud Pueyrredón, 32; Unión y Cultura, 31; y Sportsman Carmelense, 29. Jorge Newbery de Venado Tuerto aparece luego con 24 unidades.

En la tabla de goleadores, Lautaro Montaña, de Juventud Unida, encabeza con 10 tantos, seguido por Gonzalo González, de Racing, con 9, y Jonatan Varela, de Sportivo Rivadavia, con 8. Guido Campagnoli, de Teodelina, y Adrián Yagusieczko, de Jorge Newbery, suman 7.



Comenzó el Repechaje en la Primera B

Con las Zonas Campeonato todavía a la espera de completar partidos pendientes, la actividad se concentró en los repechajes.

Por la Zona C, Jorge Newbery de Rufino goleó 5-0 a Sportivo Ben Hur, PEF Matienzo derrotó 5-1 a Defensores de Talleres y Deportivo Chapuy empató 3-3 con Sportivo Avellaneda.

En la Zona D hubo igualdad absoluta: Independiente de Amenábar e Independiente de Villa Cañás terminaron 1-1, Náutico Melincué y Sacachispa empataron 2-2 y Los Andes y Belgrano de Rufino también finalizaron 2-2.

La Liga Venadense continuará ahora con partidos pendientes y una nueva jornada que empezará a definir el panorama tanto en la lucha por el título de Primera A como en el camino por los ascensos de la B.