San Pablo comenzó a moverse en el mercado de pases mientras se prepara para enfrentar a Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Uno de los nombres que apareció en carpeta es el de Jamie Vardy, delantero inglés de 39 años que se encuentra libre después de su última temporada en Cremonese.

El interés existe, aunque por ahora la incorporación está lejos de poder darse como cerrada. Medios brasileños informaron que la dirigencia paulista comenzó a evaluar la viabilidad de la operación después de que el ex Leicester fuera acercado como una oportunidad de mercado, ya que su contratación no requeriría pagar una transferencia.

Además, el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano informó que existieron contactos para intentar convencer al atacante de continuar su carrera en Brasil. Sin embargo, no hubo hasta el momento ningún anuncio oficial de San Pablo ni del futbolista.

Por otro lado, la situación económica aparece como uno de los puntos centrales de la negociación. UOL informó que las pretensiones salariales de Vardy generaron diferencias internas y enfriaron las conversaciones. Según esa cobertura, el atacante debería reducir considerablemente sus exigencias para que el club brasileño pueda avanzar.

Vardy viene de una temporada en el fútbol italiano en la que marcó siete goles en 29 partidos con Cremonese. Su trayectoria tiene como principal referencia su extensa etapa en Leicester City, donde integró el equipo que conquistó la Premier League 2015/16 y posteriormente ganó la Bota de Oro de la competencia en la temporada 2019/20.

La posibilidad adquiere relevancia para Boca porque San Pablo será su próximo adversario internacional. El conjunto dirigido por Dorival Júnior aseguró su clasificación luego de vencer 3-1 a Bolívar en el MorumBIS, tras haber igualado 1-1 en la ida disputada en La Paz.

El Xeneize también superó los octavos de final y ahora ambos equipos deberán enfrentarse durante septiembre por un lugar entre los cuatro mejores de la Sudamericana.

En este marco, una eventual incorporación de Vardy modificaría las alternativas ofensivas disponibles para San Pablo, que ya cuenta entre sus atacantes con Jonathan Calleri. Sin embargo, hoy esa posibilidad debe ser considerada una versión no confirmada y no un refuerzo concretado.

Además de la alternativa brasileña, distintos medios ingleses aseguran que Vardy tiene opciones para regresar a su país, entre ellas el interés de Sheffield Wednesday y consultas de otros equipos.

Las próximas jornadas serán determinantes para conocer si San Pablo decide reactivar las conversaciones o si las diferencias económicas terminan descartando definitivamente una operación que, por ahora, permanece abierta solamente como posibilidad.