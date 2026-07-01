Joven permanece internado tras un presunto secuestro y tortura en Villa María: hay cuatro detenidos

La Justicia ya detuvo a cuatro hombres, mientras continúa la investigación para determinar si hubo más personas involucradas en el hecho.

La víctima, identificada como Carlos Beltrán, fue encontrada el domingo luego de que una pareja alertara a su familia sobre el lugar donde permanecía retenido. Según relataron sus allegados, el joven había salido el sábado por la noche para asistir a un cumpleaños y posteriormente se dirigió a la vivienda de uno de los ahora imputados. Desde ese momento perdieron todo contacto con él.

Tras recibir el aviso, familiares de Beltrán se dirigieron hasta una vivienda del barrio La Calera, donde lo hallaron con múltiples lesiones. Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Pasteur, donde continúa internado en terapia intensiva. De acuerdo con el último parte conocido, su estado es delicado, aunque permanece estable.

La madre del joven sostuvo que su hijo presentaba heridas de gravedad producto de las agresiones sufridas durante el tiempo que permaneció cautivo. También señaló que el ataque habría comenzado cuando intentaron robarle el teléfono celular y que, al resistirse, fue retenido y golpeado.

En el marco de la investigación, la Justicia ordenó una serie de allanamientos que finalizaron con la detención de cuatro hombres de entre 21 y 36 años. Los sospechosos fueron imputados por los delitos de lesiones graves y privación ilegítima de la libertad calificada.

Durante los procedimientos también se secuestraron cuatro teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para intentar reconstruir lo ocurrido y establecer si existieron más personas involucradas en el hecho.

Mientras avanza la causa, la familia de Beltrán reclama que la investigación continúe hasta identificar a todos los responsables. En declaraciones a medios locales, la madre del joven describió el estado en el que fue encontrado y aseguró que la familia espera que la Justicia esclarezca completamente el caso.

La investigación continúa bajo las directivas de la Justicia de Córdoba, que trabaja para determinar las circunstancias del ataque y el grado de participación de cada uno de los imputados.