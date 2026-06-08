La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe llevó adelante cuatro allanamientos en la localidad de Alcorta, departamento Constitución, en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas. Como resultado de los procedimientos, cuatro personas fueron detenidas y se secuestraron importantes cantidades de estupefacientes, además de armas, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

La investigación se inició a partir de reportes ingresados al sistema de emergencias 911 y permitió reunir pruebas sobre presuntas maniobras de venta de drogas en distintos domicilios ubicados en calles Alvear, Independencia y Pavón.

Los operativos fueron realizados por personal del Distrito Constitución de la PDI, con apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional VI, la Brigada de Automotores y la Sección Canes Detectores

.

Durante las requisas, los agentes encontraron teléfonos celulares, dinero en efectivo, una motocicleta que habría sido utilizada para la distribución de estupefacientes, una balanza de precisión, una escopeta calibre 28 con cartuchos, una cámara filmadora, cogollos de marihuana y envoltorios con cocaína.

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo gracias a la intervención de un perro detector, que marcó una mochila donde se ocultaban trozos compactos y dosis fraccionadas de clorhidrato de cocaína, junto con una suma de dinero en efectivo.



Según informaron fuentes oficiales, se incautaron aproximadamente 164 gramos de cocaína y más de 2,5 kilogramos de marihuana, distribuidos en distintas presentaciones preparadas para su presunta comercialización.

Por disposición de la fiscal Analía Saravalli, del Ministerio Público de la Acusación de Villa Constitución, fueron detenidos Gustavo Javier N. (36), Daniela Fabiana N. (34), Nahuel S. (25) y Lucas Daniel R. (32), quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar el alcance de las maniobras detectadas.