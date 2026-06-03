La reciente presentación pública de la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, abrió una nueva discusión política en torno a la seguridad provincial. Durante una conferencia de prensa, la funcionaria destacó los resultados obtenidos por la gestión de Maximiliano Pullaro y sostuvo que los datos reflejan una mejora significativa respecto de años anteriores.

Entre los indicadores expuestos, señaló que entre enero y mayo de 2023 se registraron 193 homicidios en la provincia, mientras que en el mismo período de 2026 la cifra descendió a 60. Desde la administración provincial consideran que estos números respaldan las políticas implementadas desde diciembre de 2023 en materia de seguridad.

Además, Coudannes defendió las acciones impulsadas en prevención de violencias, el trabajo coordinado entre distintas áreas estatales y la implementación de programas específicos en todo el territorio santafesino. Bajo la consigna “dato mata relato”, la funcionaria buscó remarcar la diferencia entre la situación actual y la registrada durante los últimos años de la gestión de Omar Perotti.

Sin embargo, las declaraciones generaron una rápida reacción desde sectores del peronismo. Dirigentes opositores cuestionaron que la comparación se limite exclusivamente al período de gobierno de Perotti y recordaron que gran parte de los actuales funcionarios también integraron administraciones anteriores del Frente Progresista.

Entre las respuestas más resonantes estuvieron las del dirigente Ignacio Martínez Kerz y la referente Mariela Blangini, quienes plantearon que los problemas vinculados al narcotráfico y la violencia se desarrollaron durante varios gobiernos y no únicamente en los últimos cuatro años.

En este marco, la discusión volvió a poner sobre la mesa un debate recurrente en la política santafesina: las responsabilidades acumuladas de las distintas administraciones frente al crecimiento de la criminalidad en la provincia. Mientras el oficialismo resalta la mejora de los indicadores actuales, la oposición insiste en que el análisis debe contemplar un período más amplio de la historia reciente.

Por otro lado, el estilo elegido por la nueva vocera también generó repercusiones. Algunos sectores interpretan que el Gobierno busca una comunicación más confrontativa y con mayor contenido político, mientras que otros sostienen que el foco debería mantenerse en la información de gestión.

La polémica anticipa que la seguridad continuará siendo uno de los principales ejes de discusión en Santa Fe, tanto por los resultados que exhibe el Gobierno como por el debate sobre las responsabilidades políticas de las últimas décadas.