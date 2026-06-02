El Gobierno de Sancti Spíritu llevó adelante la entrega de diplomas a los participantes que completaron el curso de manejo de autoelevadores, una propuesta de formación laboral destinada a brindar herramientas concretas para mejorar las oportunidades de empleo.

La capacitación estuvo dirigida a vecinos interesados en fortalecer sus conocimientos y sumar nuevas competencias para el ámbito laboral. Durante el desarrollo del curso, los participantes accedieron a contenidos teóricos y prácticos relacionados con el manejo seguro y eficiente de este tipo de maquinaria.

Desde la gestión local destacaron el compromiso y la dedicación de quienes participaron de la formación, remarcando la importancia de generar espacios de aprendizaje que favorezcan la inserción laboral y el crecimiento personal.

En el acto de entrega también se reconoció el trabajo de los docentes que estuvieron al frente de la capacitación. Daniel Virelaude fue el responsable de la formación teórica, mientras que José Luis Tortolo estuvo a cargo de las prácticas, recibiendo ambos el agradecimiento de las autoridades por su compromiso durante todo el proceso.

Desde el Gobierno local señalaron que cada certificado entregado representa el esfuerzo de vecinos que decidieron capacitarse para ampliar sus posibilidades laborales y afrontar nuevos desafíos. Además, reafirmaron la intención de continuar impulsando propuestas de formación que acompañen el desarrollo de la comunidad.