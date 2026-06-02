La organización Argentinos por la Educación destacó los avances obtenidos por la provincia de Santa Fe en materia de alfabetización, luego de conocerse los resultados de la segunda Evaluación Santafesina de Lectura realizada en escuelas públicas y privadas.

El reconocimiento llegó tras la presentación encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación José Goity, quienes dieron a conocer los datos obtenidos en el marco del Plan de Alfabetización Santafesino Raíz.

La evaluación se realizó en octubre de 2025 y alcanzó a cerca de 49.000 estudiantes de segundo grado, lo que representa el 97 % de la matrícula provincial en ese nivel educativo. Los resultados mostraron una mejora en los aprendizajes respecto de la medición realizada durante 2024.

Según los datos oficiales, la cantidad de alumnos que alcanzan los niveles más altos del denominado “semáforo lector” creció un 22,6 %, mientras que los niveles considerados críticos disminuyeron un 10,3 %. Además, se registró un incremento del 16,4 % en la velocidad lectora promedio, pasando de 43,2 palabras correctas por minuto en 2024 a 50,3 en 2025.

Durante la presentación, Agustina Lenzi, representante de Argentinos por la Educación, valoró especialmente la decisión del Gobierno provincial de publicar los resultados de las evaluaciones y utilizarlos como herramienta para la toma de decisiones.

“Ahora tenemos un norte, una orientación que mejora la política educativa a partir de números y datos demostrables”, sostuvo Lenzi al referirse a la importancia de contar con información concreta para diseñar estrategias educativas.

Desde la organización señalaron que Santa Fe avanza en la consolidación de una política de alfabetización basada en evidencia, seguimiento de resultados y evaluación permanente de los aprendizajes.