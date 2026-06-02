El cáncer de páncreas es considerado uno de los tumores más agresivos y difíciles de detectar en etapas tempranas. Debido a que suele presentar síntomas cuando ya se encuentra avanzado, históricamente ha tenido bajas tasas de supervivencia.

Sin embargo, una investigación presentada durante el congreso anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Médica, realizado en Chicago, mostró resultados alentadores con una nueva terapia dirigida denominada daraxonrasib.

El medicamento actúa sobre el gen KRAS, una mutación frecuente que impulsa el crecimiento de distintos tipos de cáncer, entre ellos el de páncreas. Según los investigadores, el fármaco bloquea la actividad de este gen alterado mediante un mecanismo innovador que impide la proliferación de las células tumorales.

El estudio incluyó a 500 pacientes con cáncer de páncreas metastásico que ya habían recibido un primer tratamiento con quimioterapia sin obtener resultados favorables. Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno recibió daraxonrasib y el otro continuó con quimioterapia convencional.

Los resultados mostraron que quienes recibieron la nueva terapia alcanzaron una supervivencia media de 13 meses, mientras que en el grupo tratado con quimioterapia la cifra fue de seis meses.

El doctor Zev Wainberg, uno de los responsables del trabajo, señaló que se trata de un avance significativo para una enfermedad que durante décadas tuvo pocas alternativas terapéuticas efectivas.

De todos modos, los especialistas remarcan que aún no se trata de una cura. La oncóloga Berta Laquente consideró que los resultados representan una noticia importante, aunque pidió prudencia al momento de interpretar los datos.

Según los expertos, este avance podría marcar el inicio de una nueva generación de tratamientos dirigidos para pacientes con cáncer de páncreas avanzado, una de las enfermedades oncológicas con peor pronóstico en la actualidad.