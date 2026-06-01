Hombre detenido por retener a su pareja en una vivienda

La intervención policial se produjo en Melchor Romero, partido de La Plata, luego de que vecinos alertaran sobre una situación de violencia de género. La mujer fue rescatada y el acusado quedó detenido.
Policiales 01/06/2026 Felipe Aguilera

Una mujer fue rescatada por efectivos policiales tras permanecer encerrada contra su voluntad en una vivienda de la localidad de Melchor Romero, en el partido bonaerense de La Plata. El procedimiento se realizó luego de un llamado de emergencia que alertó sobre una presunta situación de violencia de género.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron pertenencias y muebles dispersos en el patio de la casa, mientras dos menores permanecían en la vereda visiblemente afectados. Según relataron los niños, su padre mantenía encerrada a su madre y no le permitía salir del inmueble.

Los policías intentaron establecer contacto con las personas que estaban dentro de la vivienda. Minutos más tarde, un hombre abrió la puerta y, de acuerdo con el reporte oficial, impidió el ingreso de los efectivos y manifestó que su pareja no abandonaría el lugar.

Poco después, los uniformados escucharon pedidos de auxilio provenientes del interior de la propiedad. Ante esa situación, ingresaron al domicilio y redujeron al sospechoso, quien fue detenido en el lugar.

La víctima declaró posteriormente que su pareja había arrojado sus pertenencias fuera de la vivienda y luego la mantuvo retenida por la fuerza durante varios minutos. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de La Plata, que investiga al acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad y resistencia a la autoridad.

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Firmat: encontraron un tobogán y un sillón en los canales

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El Municipio detectó elementos de gran tamaño obstruyendo desagües durante tareas de mantenimiento. Advierten sobre el riesgo de anegamientos ante lluvias intensas.
La Municipalidad de Firmat continúa realizando trabajos de limpieza y mantenimiento en los canales y desagües de la ciudad con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua, especialmente ante la llegada de precipitaciones de gran intensidad.
Sin embargo, durante los operativos más recientes, los trabajadores municipales se encontraron con una situación tan llamativa como preocupante. Entre los residuos retirados aparecieron objetos de gran tamaño, como un tobogán y un sillón, que estaban bloqueando parcialmente el paso del agua en distintos sectores de la red de drenaje.
Desde el gobierno local señalaron que este tipo de elementos representa un serio problema para el funcionamiento de los desagües, ya que puede provocar obstrucciones y aumentar el riesgo de anegamientos cuando se registran lluvias abundantes.
En este marco, las autoridades realizaron un llamado a la responsabilidad ciudadana y solicitaron a los vecinos evitar arrojar residuos en la vía pública, zanjas o canales. Además, recomendaron que, ante alertas meteorológicas, quienes ya hayan sacado sus bolsas de residuos las vuelvan a ingresar a sus domicilios hasta que finalice el evento climático.
Según indicaron, la colaboración de la comunidad resulta fundamental para mantener la infraestructura hídrica en condiciones y reducir el impacto que pueden generar las tormentas en distintos barrios de la ciudad.
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