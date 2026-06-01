Una mujer fue rescatada por efectivos policiales tras permanecer encerrada contra su voluntad en una vivienda de la localidad de Melchor Romero, en el partido bonaerense de La Plata. El procedimiento se realizó luego de un llamado de emergencia que alertó sobre una presunta situación de violencia de género.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron pertenencias y muebles dispersos en el patio de la casa, mientras dos menores permanecían en la vereda visiblemente afectados. Según relataron los niños, su padre mantenía encerrada a su madre y no le permitía salir del inmueble.

Los policías intentaron establecer contacto con las personas que estaban dentro de la vivienda. Minutos más tarde, un hombre abrió la puerta y, de acuerdo con el reporte oficial, impidió el ingreso de los efectivos y manifestó que su pareja no abandonaría el lugar.

Poco después, los uniformados escucharon pedidos de auxilio provenientes del interior de la propiedad. Ante esa situación, ingresaron al domicilio y redujeron al sospechoso, quien fue detenido en el lugar.

La víctima declaró posteriormente que su pareja había arrojado sus pertenencias fuera de la vivienda y luego la mantuvo retenida por la fuerza durante varios minutos. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de La Plata, que investiga al acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad y resistencia a la autoridad.