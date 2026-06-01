El Gobierno de Santa Fe presentó este lunes los resultados de la segunda evaluación provincial de lectura realizada a estudiantes de segundo grado de escuelas públicas y privadas, en el marco del Plan de Alfabetización Santafesino Raíz.

Durante el acto realizado en Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó que la educación es una de las principales prioridades de la gestión provincial y remarcó que cerca del 30 % del presupuesto santafesino está destinado al sistema educativo.

“El Plan Raíz se convirtió en una política de Estado y hoy estamos viendo resultados concretos en materia de alfabetización”, sostuvo el mandatario al referirse a los avances registrados en la evaluación.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, explicó que actualmente el programa alcanza a 162.000 estudiantes, involucra a 9.900 docentes y se desarrolla en 1.700 establecimientos educativos de toda la provincia.

Los datos muestran una mejora significativa respecto de la medición anterior. La cantidad de alumnos en situación crítica de lectura disminuyó un 10,3 %, mientras que los estudiantes que leen bien o muy bien aumentaron un 22,6 %. Además, los lectores fluidos crecieron un 48,3 % y los niveles más bajos de lectura registraron importantes descensos.

Otro de los indicadores destacados fue la velocidad lectora. El promedio provincial pasó de 43,2 palabras correctas por minuto en 2024 a 50,3 en 2025, reflejando un progreso sostenido en las habilidades de lectura.

Desde el Ministerio también remarcaron la relación entre asistencia escolar y rendimiento. Entre los alumnos con más de 20 inasistencias, casi la mitad presentó dificultades críticas de lectura, mientras que ese porcentaje se redujo considerablemente entre quienes registraron menos faltas.

La evaluación alcanzó a cerca de 49.000 estudiantes, lo que representó el 97 % de la matrícula de segundo grado y el 99,6 % de los alumnos presentes el día de la prueba.

Desde distintos sectores educativos valoraron los resultados obtenidos. Directivos y docentes señalaron que el acompañamiento personalizado y el seguimiento de las trayectorias escolares permitieron fortalecer los procesos de alfabetización y reducir la cantidad de estudiantes que requieren apoyo específico.