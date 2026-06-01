La Justicia Federal investiga al exfuncionario nacional Facundo Leal, quien fue detenido tras una serie de allanamientos realizados en el marco de una causa vinculada a presuntas irregularidades en contrataciones dentro de ARSAT. Durante los procedimientos, las fuerzas federales encontraron drogas, dinero en efectivo y documentación que ahora forma parte de la investigación.

Según la causa, el operativo principal se llevó a cabo en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. Allí fueron secuestrados más de 800 mil dólares, dinero en pesos argentinos, billetes de distintos países y diversas sustancias estupefacientes, entre ellas ketamina, MDMA, cocaína y cannabis.

Posteriormente, en una vivienda de Mendoza vinculada a Leal, los investigadores hallaron otros 1,7 millones de dólares en efectivo. De esta manera, el monto total secuestrado superó los 2,5 millones de dólares.

La investigación se originó a partir de un robo ocurrido en un depósito utilizado por ARSAT para almacenar equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica. Con el avance de la causa, la Justicia comenzó a analizar las contrataciones realizadas para la operación del predio y detectó presuntas irregularidades en los procesos licitatorios.

Los fiscales sostienen que existieron maniobras incompatibles con la función pública, posibles pagos indebidos y contrataciones cuestionadas. En total, hay diez personas imputadas por delitos como defraudación, malversación de fondos, cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Además, las declaraciones juradas presentadas por Leal ante la Oficina Anticorrupción muestran un crecimiento patrimonial significativo entre 2021 y 2025. Uno de los puntos que busca esclarecer la Justicia es el origen de los fondos secuestrados, ya que en las declaraciones oficiales no figuraban tenencias relevantes de dólares en efectivo.

Actualmente, la causa se encuentra bajo secreto de sumario y continúa siendo investigada por el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro. Leal ya prestó declaración indagatoria ante la Justicia.