Crimen en Pilar: mató al novio de su ex y fue detenido

Mató al novio de su ex en Pilar y terminó detenido

El acusado, de 41 años, asesinó a balazos a la actual pareja de su expareja en Manuel Alberti. Tras permanecer varias horas prófugo, fue localizado y detenido en Escobar.

Crimen en Pilar: una discusión que terminó en tragedia

Un hombre de 41 años fue detenido acusado de asesinar a balazos al actual novio de su expareja en la localidad bonaerense de Manuel Alberti, partido de Pilar. El hecho ocurrió durante la noche en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Salta y San Jorge y es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana.

Según los primeros elementos reunidos por la investigación, la víctima, identificada como M.O., de 37 años, se encontraba en la casa de su pareja cuando el agresor llegó al lugar. De acuerdo con el testimonio de la mujer, se trataba de su expareja, de quien estaba separada desde hacía aproximadamente un año y medio.

La mujer relató que el acusado comenzó a gritar desde el ingreso de la vivienda. Cuando la víctima se acercó para ver qué ocurría, el agresor habría extraído un arma de fuego y efectuado varios disparos sin mediar palabra.

Como consecuencia del ataque, el hombre recibió impactos de bala en el tórax y en uno de sus brazos. Las heridas resultaron fatales y murió en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Pocos minutos después del ataque arribó una ambulancia del SAME. Los profesionales de la salud constataron el fallecimiento de la víctima y dieron intervención a las autoridades judiciales.

Durante las tareas periciales realizadas en la escena del crimen, los investigadores secuestraron una pistola Bersa TPR con un cargador colocado y cuatro municiones intactas. El arma será sometida a distintos análisis para determinar si fue utilizada durante el homicidio.

Además, personal policial relevó testimonios y otras evidencias que forman parte de la causa judicial.

Tras cometer el ataque, el sospechoso escapó y permaneció prófugo durante varias horas. A partir de tareas de inteligencia y seguimiento, efectivos policiales lograron establecer su posible ubicación.

Finalmente, fue localizado en una vivienda del barrio Amancay, en la localidad de Maquinista Savio, partido de Escobar. El operativo fue realizado de manera conjunta por personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Pilar y efectivos policiales de Escobar.

La detención se concretó sin que se registraran incidentes y el acusado quedó a disposición de la Justicia.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el detenido posee antecedentes penales y que, además, registraba una medida cautelar de protección contra la violencia familiar solicitada por su exmujer ante un juzgado de Pilar.

Este dato forma parte de las actuaciones judiciales que buscan reconstruir el contexto previo al crimen y determinar todas las circunstancias que rodearon el hecho.

Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas, tomando declaraciones y realizando pericias para avanzar con la causa y definir la situación procesal del acusado.