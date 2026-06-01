Iglesia y Gobierno mantienen diferencias por temas sociales

La relación entre la Casa Rosada y la Iglesia Católica atraviesa una etapa de diálogo institucional, aunque persisten desacuerdos sobre pobreza, exclusión social y ludopatía.
 
Política 01/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

De cara a la Colecta Anual de Cáritas, que se realizará los días 6 y 7 de junio en todo el país, vuelven a surgir planteos de la Iglesia sobre la situación de miles de familias que atraviesan dificultades económicas. La campaña solidaria busca recaudar fondos para asistir a sectores vulnerables y fortalecer programas de acompañamiento social.

En los últimos meses, el vínculo entre el Gobierno nacional y las autoridades eclesiásticas mostró algunos signos de acercamiento. Desde el Ejecutivo destacan el trabajo de interlocución encabezado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y por el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. Sin embargo, desde la Iglesia sostienen que la relación continúa siendo estrictamente institucional.

Uno de los episodios recientes que reflejó las diferencias fue el Tedeum del 25 de Mayo. Durante su homilía, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pidió dejar atrás la polarización y cuestionó los discursos de confrontación. Si bien el presidente Javier Milei evitó profundizar la polémica, algunos referentes oficialistas criticaron duramente el mensaje.

Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, expresó su preocupación por el aumento de personas que recurren a Cáritas en busca de ayuda. Según indicó, muchas familias de sectores medios y medios bajos comenzaron a acercarse a la organización debido a las dificultades económicas.

Además de la cuestión social, otro tema que genera inquietud en la Iglesia es el debate sobre la regulación del juego online. Las autoridades eclesiásticas consideran necesario reforzar los controles para evitar la exposición de menores a las apuestas y observan con preocupación algunos aspectos del proyecto de ley que actualmente se encuentra en discusión parlamentaria.

En este contexto, ambas partes buscan mantener abiertos los canales de diálogo. En el Gobierno también observan con atención la posibilidad de una futura visita del papa León XIV a la Argentina, un acontecimiento que podría convertirse en una oportunidad para fortalecer los vínculos institucionales.

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