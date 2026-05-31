Un grave hecho de vandalismo rural fue denunciado en un establecimiento agropecuario de Villa Cañás, donde desconocidos destruyeron 12 silobolsas que contenían más de 2.200 toneladas de soja, maíz y semillas de trigo.

La denuncia fue presentada por María Elba Díaz de Garrigou, propietaria del establecimiento “Los Ángeles”, una empresa familiar dedicada a la producción agrícola y tambera. Según indicó, los atacantes realizaron cortes laterales en los silobolsas, provocando el derrame de los granos almacenados.

Cada uno de los silobolsas tenía una capacidad cercana a las 200 toneladas, por lo que el perjuicio económico es considerado millonario. Los granos afectados estaban destinados a la comercialización y forman parte de algunos de los principales cultivos de la región.

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el lugar, los responsables no habrían tenido como objetivo el robo de mercadería, sino la destrucción deliberada de la producción. Además, trabajadores rurales señalaron que las tranqueras permanecían cerradas con candado y que no se encontraron huellas de vehículos en los accesos, por lo que se presume que los autores se movilizaron a pie.

La investigación quedó en manos del fiscal Luis Lagioia y de personal policial, que trabajan para determinar cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Por otro lado, la denuncia también será elevada a la Sociedad Rural Argentina (SRA), mientras crece la preocupación entre los productores por los hechos de inseguridad registrados en zonas rurales.