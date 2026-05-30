Tras una investigación que se extendió durante aproximadamente tres meses, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron adelante dos procedimientos simultáneos en la localidad cordobesa de Arias. La causa se inició a partir de denuncias anónimas recibidas a través de la línea 0800-888-8080.

Los allanamientos se desarrollaron sobre calle Moreno, en las alturas aproximadas del 600 y 1100, bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville.

Según la investigación, el principal sospechoso utilizaba distintas modalidades para comercializar estupefacientes, entre ellas la venta tipo “kiosco” y el sistema de delivery. Además, se estableció que parte de la actividad ilegal se desarrollaba en un taller mecánico utilizado como pantalla para la distribución de las sustancias.

Durante uno de los operativos, personal de la División K9 detectó cocaína oculta en una cañería ubicada dentro de una pared. Como resultado de los procedimientos, los investigadores secuestraron 338 dosis de cocaína, 158 dosis de marihuana, una balanza digital, 601.000 pesos en efectivo, dos automóviles y otros elementos considerados de interés para la causa.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, un hombre mayor de edad fue detenido y trasladado a sede judicial por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.