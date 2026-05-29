Treinta familias de Villa Cañás dieron un paso clave hacia el sueño de la casa propia. Este jueves firmaron el boleto de compra-venta y participaron del taller para adjudicatarios, una instancia previa a la entrega de las 45 viviendas construidas en el barrio de la exquinta Sfasciotti.

La jornada se desarrolló en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS) y contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi. También participaron dos escribanas, representantes de las áreas Comercial y Social, y el inspector de obra de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Durante el encuentro, las familias adjudicatarias avanzaron con los trámites correspondientes y recibieron información vinculada a la futura entrega de sus hogares.

Las viviendas forman parte de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Villa Cañás y el Gobierno de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de seguir acompañando el acceso a la vivienda propia en la ciudad.