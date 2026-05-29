Otro paso hacia la casa propia en Villa Cañás
Treinta familias de Villa Cañás dieron un paso clave hacia el sueño de la casa propia. Este jueves firmaron el boleto de compra-venta y participaron del taller para adjudicatarios, una instancia previa a la entrega de las 45 viviendas construidas en el barrio de la exquinta Sfasciotti.
La jornada se desarrolló en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS) y contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi. También participaron dos escribanas, representantes de las áreas Comercial y Social, y el inspector de obra de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.
Durante el encuentro, las familias adjudicatarias avanzaron con los trámites correspondientes y recibieron información vinculada a la futura entrega de sus hogares.
Las viviendas forman parte de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Villa Cañás y el Gobierno de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de seguir acompañando el acceso a la vivienda propia en la ciudad.