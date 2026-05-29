Otro paso hacia la casa propia en Villa Cañás

Treinta familias adjudicatarias firmaron el boleto de compra-venta y participaron del taller previo a la entrega de viviendas en el barrio de la exquinta Sfasciotti.
Villa Cañás29/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Treinta familias de Villa Cañás dieron un paso clave hacia el sueño de la casa propia. Este jueves firmaron el boleto de compra-venta y participaron del taller para adjudicatarios, una instancia previa a la entrega de las 45 viviendas construidas en el barrio de la exquinta Sfasciotti.710159380_1468519371982826_7111408066907738271_n710141480_1468519305316166_6727534438935530559_n710615116_1468519328649497_5122647071737236682_n

La jornada se desarrolló en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS) y contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi. También participaron dos escribanas, representantes de las áreas Comercial y Social, y el inspector de obra de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.710701777_1468519378649492_8983059082626494687_n709228995_1468519268649503_4273608327581217395_n

Durante el encuentro, las familias adjudicatarias avanzaron con los trámites correspondientes y recibieron información vinculada a la futura entrega de sus hogares.709710389_1468519375316159_4587716029934718496_n711252604_1468519301982833_1994256825816976251_n710246066_1468519461982817_8632550695848763817_n

Las viviendas forman parte de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Villa Cañás y el Gobierno de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de seguir acompañando el acceso a la vivienda propia en la ciudad.

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