La hepatitis B es una enfermedad viral que afecta al hígado y puede presentarse de forma aguda o convertirse en una infección crónica. En los casos más graves, puede derivar en cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado.

En este contexto, investigadores dieron a conocer resultados alentadores sobre el fármaco experimental bepirovirsen, que mostró una eficacia superior a los tratamientos actuales para alcanzar una denominada “cura funcional”, es decir, mantener el virus controlado sin medicación continua.

Los datos surgen de un ensayo clínico de fase III publicado en la revista científica New England Journal of Medicine, en el que participaron 1.838 adultos de 29 países. Según los resultados, aproximadamente uno de cada cinco pacientes tratados logró reducir la presencia del virus a niveles tan bajos que su propio sistema inmunológico pudo mantenerlo bajo control durante al menos seis meses.

Los especialistas destacaron que los tratamientos disponibles actualmente alcanzan tasas de cura funcional cercanas al 3% después de entre ocho y diez años de terapia, por lo que los nuevos resultados representan un avance significativo.

Sin embargo, los investigadores aclararon que todavía se requieren más estudios para determinar cuánto tiempo puede mantenerse este estado y si los beneficios se sostienen a largo plazo.

Además, remarcaron que el desarrollo de una cura definitiva para la hepatitis B probablemente requiera la combinación de distintos tratamientos capaces de bloquear la replicación viral, reducir las proteínas del virus y fortalecer la respuesta inmunológica del organismo.

Aunque el camino hacia una erradicación completa aún es largo, los resultados obtenidos con bepirovirsen generan expectativas dentro de la comunidad médica y podrían marcar un nuevo rumbo en el tratamiento de una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.