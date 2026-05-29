Calaianov pidió una rotonda para Venado Tuerto

La iniciativa apunta a ordenar el tránsito en Ruta 33 y avenida Santa Fe, un sector clave por la circulación urbana, de cargas y de larga distancia.
 
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Leo Calaianov solicitó al Gobierno Nacional la construcción de una rotonda en la intersección de Ruta Nacional 33 y avenida Santa Fe, uno de los accesos más transitados y conflictivos de Venado Tuerto.

El pedido tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, ordenar la circulación y reducir los riesgos en un punto donde conviven vehículos particulares, transporte pesado y tránsito de larga distancia.WhatsApp Image 2026-05-28 at 17.54.16 (1)

Según planteó Calaianov, se trata de una obra necesaria para dar respuesta a una preocupación que lleva muchos años en la ciudad. En ese sentido, remarcó que la intervención permitiría prevenir accidentes y brindar mayor seguridad a quienes circulan diariamente por el sector.WhatsApp Image 2026-05-28 at 17.54.16

Además, señaló que mejorar los accesos a Venado Tuerto también significa acompañar el crecimiento de la ciudad con infraestructura adecuada. La iniciativa quedó elevada al Gobierno Nacional, responsable de avanzar con las obras sobre la traza de la Ruta 33.

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SOFIA ZANOTTI
Regionales29/05/2026
El siniestro ocurrió este viernes por la mañana, entre Firmat y Villada. El conductor no sufrió lesiones y la circulación fue normalizada de manera alternada.
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