Leo Calaianov solicitó al Gobierno Nacional la construcción de una rotonda en la intersección de Ruta Nacional 33 y avenida Santa Fe, uno de los accesos más transitados y conflictivos de Venado Tuerto.

El pedido tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, ordenar la circulación y reducir los riesgos en un punto donde conviven vehículos particulares, transporte pesado y tránsito de larga distancia.

Según planteó Calaianov, se trata de una obra necesaria para dar respuesta a una preocupación que lleva muchos años en la ciudad. En ese sentido, remarcó que la intervención permitiría prevenir accidentes y brindar mayor seguridad a quienes circulan diariamente por el sector.

Además, señaló que mejorar los accesos a Venado Tuerto también significa acompañar el crecimiento de la ciudad con infraestructura adecuada. La iniciativa quedó elevada al Gobierno Nacional, responsable de avanzar con las obras sobre la traza de la Ruta 33.