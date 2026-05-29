Boca perdió con Católica y quedó fuera de la Libertadores

El Xeneize cayó 1 a 0 en La Bombonera ante Universidad Católica de Chile y no logró clasificar a los octavos de final. La derrota profundizó la crisis deportiva y generó el malestar de los hinchas.
Deportes29/05/2026 Felipe Aguilera

Boca Juniors protagonizó una de las noches más difíciles de los últimos años al perder por 1 a 0 frente a Universidad Católica de Chile en La Bombonera y quedar eliminado de la Copa Libertadores. El equipo argentino necesitaba una victoria para avanzar a los octavos de final, pero terminó tercero en su grupo y deberá disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

El único gol del encuentro llegó a los 34 minutos del primer tiempo por intermedio de Clemente Montes, quien aprovechó una rápida contra del conjunto chileno para definir con un potente remate y poner en ventaja a la visita.

Durante gran parte del partido, Boca mostró dificultades para generar situaciones claras de peligro. Los intentos de Exequiel Zeballos y algunas intervenciones de Lautaro Aranda fueron de las pocas acciones destacadas de un equipo que nunca logró encontrar fluidez en el juego.

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En el complemento, el entrenador intentó modificar el desarrollo con variantes ofensivas, pero el equipo siguió evidenciando problemas para romper la defensa rival. Incluso llegó a convertir un gol que posteriormente fue anulado por posición adelantada.

La derrota provocó una fuerte reacción de los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos y cánticos contra la dirigencia. El resultado también pone en duda la continuidad del actual proyecto futbolístico y profundiza un semestre marcado por los malos resultados.

Con este resultado, Boca se despide prematuramente de la máxima competencia continental y deberá enfocarse en la Copa Sudamericana, un objetivo que aparece lejos de las expectativas planteadas al inicio de la temporada.

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