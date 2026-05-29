Boca Juniors protagonizó una de las noches más difíciles de los últimos años al perder por 1 a 0 frente a Universidad Católica de Chile en La Bombonera y quedar eliminado de la Copa Libertadores. El equipo argentino necesitaba una victoria para avanzar a los octavos de final, pero terminó tercero en su grupo y deberá disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

El único gol del encuentro llegó a los 34 minutos del primer tiempo por intermedio de Clemente Montes, quien aprovechó una rápida contra del conjunto chileno para definir con un potente remate y poner en ventaja a la visita.

Durante gran parte del partido, Boca mostró dificultades para generar situaciones claras de peligro. Los intentos de Exequiel Zeballos y algunas intervenciones de Lautaro Aranda fueron de las pocas acciones destacadas de un equipo que nunca logró encontrar fluidez en el juego.

En el complemento, el entrenador intentó modificar el desarrollo con variantes ofensivas, pero el equipo siguió evidenciando problemas para romper la defensa rival. Incluso llegó a convertir un gol que posteriormente fue anulado por posición adelantada.

La derrota provocó una fuerte reacción de los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos y cánticos contra la dirigencia. El resultado también pone en duda la continuidad del actual proyecto futbolístico y profundiza un semestre marcado por los malos resultados.

Con este resultado, Boca se despide prematuramente de la máxima competencia continental y deberá enfocarse en la Copa Sudamericana, un objetivo que aparece lejos de las expectativas planteadas al inicio de la temporada.