Un operativo de la Policía Federal Argentina culminó con tres personas detenidas y el secuestro de material estupefaciente en la ciudad de Venado Tuerto, luego de una investigación que se inició a partir de un procedimiento realizado en la vía pública.

El hecho ocurrió el miércoles 27 de mayo, cuando efectivos de la División Unidad Operativa Federal Venado Tuerto realizaban recorridas preventivas por distintos sectores de la ciudad. Durante esas tareas identificaron a dos hombres mayores de edad, identificados por sus iniciales como P.R.V. y A.D.M.

Tras la requisa correspondiente, los agentes constataron que ambos tenían en su poder marihuana. La situación fue comunicada a la fiscal de turno, la Dra. Luciana Del Grecco, quien dispuso el secuestro de la sustancia y la detención de los involucrados.

Como resultado de las actuaciones, la Justicia ordenó de manera urgente tres allanamientos en viviendas ubicadas en el barrio Alejandro Gutiérrez. Durante los procedimientos, los efectivos encontraron más material estupefaciente, dispositivos electrónicos y elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de droga.

Además, durante uno de los allanamientos, un hombre identificado como M.N.G. intentó agredir al personal policial. Según informaron fuentes oficiales, fue reducido mediante el uso de la fuerza mínima indispensable y quedó imputado por atentado y resistencia a la autoridad.

Con esta última detención, el número total de arrestados ascendió a tres. Todos fueron trasladados y alojados en la Comisaría 14ª de la Policía de Santa Fe, donde permanecen a disposición de la Justicia.

Desde la Policía Federal destacaron que estos procedimientos forman parte de las acciones destinadas a combatir el microtráfico y reforzar la seguridad en Venado Tuerto y la región.