Recuperaron una casa del delito para salud mental

Una vivienda incautada en una causa penal fue reacondicionada en Granadero Baigorria y ya funciona como hostal asistido para personas en proceso de externación.
 
Santa Fe23/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Gobierno de Santa Fe inauguró una nueva vivienda recuperada en una causa penal que será destinada a fortalecer los dispositivos de salud mental. El inmueble, ubicado en Granadero Baigorria, funcionará como Hostal Asistido para diez usuarios del Centro Regional de Salud Mental “Dr. Agudo Ávila”.

La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre los ministerios de Salud y de Gobierno e Innovación Pública, con el objetivo de brindar un espacio de inclusión habitacional a personas que atravesaron internaciones prolongadas y que no cuentan con acceso a una vivienda.2026-05-23NID_286102O_2

Durante la presentación, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que transformar un espacio vinculado al delito en una herramienta de contención social representa una decisión concreta de gestión. Además, sostuvo que la nueva Casa Baigorria refleja políticas públicas que buscan responder a necesidades reales.

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, señaló que recuperar este inmueble tuvo un fuerte significado para el equipo de trabajo y valoró el cambio simbólico que representa convertir un lugar asociado a una causa judicial en un espacio destinado al cuidado y la inclusión.2026-05-23NID_286102O_3 (1)

Cómo funcionará el hostal

La Casa Baigorria fue pensada como un espacio intermedio entre la internación y la vida autónoma. Las personas alojadas podrán desarrollar actividades cotidianas, organizar sus tiempos, preparar sus comidas y compartir la convivencia con otros residentes.

El lugar contará con acompañamiento permanente durante las 24 horas a cargo de enfermeros y un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y acompañantes terapéuticos.

Cambio de modelo en salud mental

Desde el Gobierno provincial explicaron que esta medida también permitirá reorganizar espacios dentro del Hospital Agudo Ávila, ya que una sala de larga estadía podrá reconvertirse en un área de atención ambulatoria.2026-05-23NID_286102O_4

El director del Centro Regional de Salud Mental, Rodrigo Ferrante, explicó que el objetivo es avanzar hacia un modelo de atención más integral, donde las personas puedan recuperar autonomía y desarrollar sus proyectos de vida.2026-05-23NID_286102O_5 (1)

La apertura de este espacio se suma a otras políticas provinciales vinculadas a salud mental, inclusión social y prevención, dentro de un plan estratégico que contempla dispositivos de acompañamiento en distintos puntos de Santa Fe.

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