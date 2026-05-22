El papa León XIV podría realizar su primera visita a Sudamérica desde que asumió el pontificado y Argentina aparece entre los posibles destinos de una gira prevista para noviembre.

Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza luego del encuentro que mantuvo el presidente uruguayo Yamandú Orsi con el Sumo Pontífice en el Vaticano. A partir de esa reunión, comenzaron a circular versiones sobre una futura visita apostólica a Uruguay que, según trascendió, podría ampliarse a otros países de la región.

En ese contexto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, se mostró optimista y señaló que León XIV "seguramente sea un Papa que viaje" y expresó su deseo de que llegue a la Argentina.

Además, otro de los destinos que aparece con fuerza es Perú, debido al vínculo personal que mantiene el pontífice con ese país, donde se desempeñó anteriormente como obispo de Chiclayo antes de llegar a Roma.

Las versiones también fueron alimentadas por declaraciones del intendente uruguayo Carlos Enciso Christiansen, quien aseguró que desde fuentes vaticanas le indicaron que el viaje estaría previsto para la primera quincena de noviembre. De todos modos, aclaró que todavía faltan las confirmaciones oficiales correspondientes.

Por el momento, la Santa Sede mantiene silencio sobre una posible gira regional y solo confirmó públicamente el viaje que el Papa realizará a España durante junio.

La última visita de un pontífice a la Argentina fue durante el papado de Juan Pablo II, quien recorrió el país en 1987, además de visitar Uruguay y Chile.