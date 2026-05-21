La Municipalidad de Villa Cañás, junto a la Comisión del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), realizó la entrega de los aportes correspondientes al primer período de 2026 a las instituciones educativas de la ciudad.

En total, se distribuyeron $34.670.868,18, una suma correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, destinada a escuelas y jardines locales para acompañar distintas necesidades y proyectos vinculados a infraestructura y mejoras edilicias.

Durante el encuentro, el intendente Norberto Gizzi destacó la importancia que tienen estos recursos para el funcionamiento y crecimiento de las instituciones educativas.

“El FAE cumple un rol muy importante porque permite que las instituciones puedan concretar distintas obras y mejoras en sus edificios, por lo tanto, desde el Municipio consideramos fundamental cumplir con la entrega de estos fondos en tiempo y forma”, señaló el mandatario local.

La reunión se llevó adelante en las instalaciones del Municipio y contó con la participación del intendente Norberto Gizzi, el secretario de Economía Oscar Caffa, la secretaria de Acción Social Liliana Merciadri, además de Nélida García y Laura Orsi, integrantes de la Comisión FAE, junto a directivos y representantes de escuelas y jardines de Villa Cañás.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de sostener este tipo de aportes, ya que permiten acompañar a las instituciones educativas en obras, mantenimiento y mejoras que impactan directamente en la comunidad educativa.