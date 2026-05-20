El juicio oral avanza en los tribunales de Venado Tuerto con un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra durante varios años, cuando la niña era menor de edad y convivía con él. En el marco del debate, la fiscal María Florencia Schiappa Pietra pidió una condena de 16 años de prisión efectiva.

El acusado, identificado por sus iniciales F.G.C., es oriundo de Venado Tuerto. Según la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2019 y comienzos de 2024, en distintos domicilios de la ciudad.

De acuerdo con la investigación, la víctima tenía entre 6 y 11 años durante el período en el que se habrían producido los hechos. La Fiscalía le atribuye el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado, considerando la edad de la víctima y la relación de convivencia y guarda que mantenía el imputado.

Según la teoría del caso presentada durante el juicio, los episodios habrían ocurrido en reiteradas oportunidades aprovechando momentos en los que la madre de la menor no estaba presente en el domicilio o se encontraba descansando. Además, la acusación sostiene que el hombre habría ejercido amenazas para impedir que la niña revelara lo sucedido.

La causa se inició luego de que la menor, cuando tenía 11 años y cursaba la escuela primaria, relatara la situación que atravesaba. Inicialmente se lo comunicó a su madre y posteriormente intervino su abuela, quien realizó la denuncia ante las autoridades.

El debate oral tendrá una última audiencia prevista para el próximo martes. Luego de esa instancia, el tribunal deberá emitir una resolución dentro de los plazos legales establecidos.