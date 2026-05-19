Boca afrontará este martes un partido decisivo ante Cruzeiro de Brasil, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El encuentro se jugará desde las 21:30 en La Bombonera y será clave para el futuro del equipo en el certamen continental.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega golpeado por los últimos resultados. En el plano local, quedó eliminado del Torneo Apertura tras caer como local frente a Huracán en octavos de final, pese a haber completado una buena primera fase.

En la Libertadores, el panorama tampoco es cómodo. Boca perdió sus dos últimos partidos, ante Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, ambos como visitante, y quedó en el tercer lugar del grupo. Por eso, está obligado a ganar para continuar dependiendo de sí mismo.

De todos modos, el Xeneize todavía mantiene chances concretas: si gana los dos encuentros que le quedan, incluso podría terminar primero en la zona.

Cruzeiro llega como líder del Grupo D junto a Universidad Católica de Chile, ambos con siete puntos. Sin embargo, en el Brasileirao atraviesa una campaña irregular y se ubica cerca de la zona baja de la tabla.

El partido será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, con Ángel Arteaga en el VAR. La transmisión estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.