Di María habló tras la caída de Central ante River

El delantero de Rosario Central publicó un mensaje en redes sociales luego de la eliminación ante River y compartió el respaldo recibido tras los insultos en el Monumental.
 
Deportes19/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Dos días después de la eliminación de Rosario Central frente a River por las semifinales del Torneo Apertura, el delantero Ángel Di María decidió expresarse públicamente a través de sus redes sociales.

Luego del encuentro disputado en el Estadio Monumental, donde el exintegrante de la Selección argentina fue blanco de silbidos e insultos por parte de algunos simpatizantes locales, el atacante eligió una frase breve pero contundente para enviar un mensaje de resiliencia y continuidad.

"Quien cae y se levanta permanece vigente", escribió el futbolista en una publicación que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Además, Di María compartió distintas historias de Instagram con mensajes de apoyo de hinchas y usuarios que cuestionaron las reprobaciones recibidas en el estadio de River. Entre ellos aparecieron expresiones de respaldo y críticas hacia quienes silbaron al jugador, recordando su trayectoria y su aporte a la Selección argentina.

En esa línea, también publicó una imagen junto a varios de los títulos obtenidos con la camiseta argentina, reforzando el vínculo con una etapa histórica marcada por la obtención de trofeos internacionales.

Mientras tanto, Rosario Central buscará dar vuelta la página rápidamente. El equipo rosarino tendrá una nueva presentación internacional y buscará recuperarse tras la eliminación en el certamen local.

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