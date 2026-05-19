Condenan a una joven por colaborar en venta de drogas

La Justicia de Venado Tuerto condenó a una mujer de 27 años que facilitó su cuenta bancaria para operaciones relacionadas con la comercialización de estupefacientes. La pena será de cumplimiento condicional.
 
Policiales 19/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Naiara Celeste Peruchini, de 27 años, por haber colaborado con su pareja en maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes. La resolución fue alcanzada mediante un procedimiento abreviado y estableció una pena de dos años de prisión de ejecución condicional.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, y determinó que la mujer facilitó su cuenta bancaria para realizar movimientos económicos vinculados con la venta de drogas.

Durante la audiencia participaron el fiscal y la defensora pública Melisa Andreatta, donde se dio lectura al acuerdo firmado por las partes y aceptado por la imputada. En ese marco, se describieron los hechos investigados, la calificación legal y la pena acordada.

Según se indicó durante el proceso, Peruchini prestó colaboración a Ezequiel Nicolás Díaz Vecellio —ya condenado a cuatro años de prisión— para concretar operaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes mediante transferencias bancarias.

La investigación abarcó hechos ocurridos entre el 15 de mayo de 2024 y el 12 de agosto de 2025 en la ciudad de Venado Tuerto. Además, la pesquisa detectó movimientos de dinero hacia presuntos proveedores identificados como Débora A. y Maximiliano Ríos.

El tribunal consideró acreditada la participación secundaria de la mujer en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y dispuso reglas de conducta por dos años. Entre ellas deberá fijar domicilio, mantener buena conducta, no cometer nuevos delitos y someterse a controles de la Agencia de Medidas no Privativas de la Libertad.

Asimismo, se impuso una restricción de acercamiento y contacto con personas involucradas en la causa. La medida no alcanza al coimputado Díaz Vecellio debido a que ambos tienen un hijo menor de edad.

Por otra parte, el fallo ordenó el decomiso de distintos elementos secuestrados durante la investigación: $810.350 en efectivo, 61,4 gramos de cocaína, una planta de marihuana, envoltorios con cannabis, una balanza de precisión, teléfonos celulares, además de fertilizantes, cartuchos y otros elementos considerados de interés para la causa.

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