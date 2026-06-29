Paraguay protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en los 16avos de final. Tras igualar 1-1 en los 120 minutos, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro se impuso 4-3 en la definición por penales y selló su clasificación a los octavos de final.

El seleccionado paraguayo abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Julio Enciso. En el inicio del complemento, Alemania reaccionó y alcanzó el empate gracias a Kai Havertz, que definió de cabeza tras un centro de Leon Goretzka.

Desde ese momento, el equipo alemán tomó el control del partido y generó varias situaciones para quedarse con la victoria. Sin embargo, se encontró con una gran actuación del arquero Orlando Gill, que sostuvo a Paraguay con varias intervenciones decisivas.

En el primer tiempo suplementario, Alemania llegó a convertir el que parecía ser el gol de la clasificación por intermedio de Jonathan Tah, pero el árbitro anuló la conquista por una infracción sobre Gill dentro del área.

Sin diferencias en el tiempo extra, la serie se definió desde el punto penal. Allí volvió a aparecer la figura de Gill, quien contuvo los remates de Kai Havertz y Nick Woltemade. Del otro lado, Manuel Neuer solo pudo detener el disparo de Fabián Balbuena.

José Canale convirtió el penal decisivo y desató el festejo paraguayo, que consiguió una clasificación histórica al dejar en el camino a una de las selecciones más importantes del mundo.

En los octavos de final, Paraguay enfrentará al ganador del cruce entre Francia y Suecia.