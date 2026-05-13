Se incendió un camión en Ruta 65

Un camión marca Iveco se incendió durante la madrugada de este miércoles en la Ruta Provincial 65, en el tramo comprendido entre Fortín Tiburcio y Agustina.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.10, cuando una dotación de Bomberos Voluntarios de Ascensión fue convocada al lugar para intervenir ante el fuego que afectaba al rodado.

Según indicaron, el camión circulaba sin acoplado y, por causas que aún se tratan de establecer, comenzó a incendiarse hasta quedar consumido en su totalidad.

Pese a la magnitud del siniestro, el conductor, oriundo de Haedo, provincia de Buenos Aires, logró salir ileso.

En el operativo también colaboraron Bomberos de Junín y personal policial de Fortín Tiburcio.