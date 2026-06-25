Chapuy se prepara para dar un paso histórico con la llegada del gas natural. En los próximos meses comenzarán las obras que permitirán dotar a la localidad de este servicio, una infraestructura esperada desde hace años que beneficiará tanto a los vecinos como al desarrollo productivo.

El proyecto es impulsado por el Gobierno de Santa Fe y contempla la construcción de un ramal de alimentación junto con toda la infraestructura necesaria para abastecer de gas natural a la localidad. Una vez finalizados los trabajos, podrán conectarse viviendas, comercios e industrias.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó la importancia de la obra para el sur santafesino y afirmó que "la llegada del gas natural representa desarrollo, arraigo y más oportunidades para nuestros pueblos". Además, sostuvo que se trata de una inversión estratégica que comienza a concretarse gracias a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

Por su parte, el presidente comunal Jorge "Popi" Marmiroli señaló que la incorporación del servicio potenciará el crecimiento de Chapuy. Recordó que en los últimos años la localidad avanzó con distintas obras, entre ellas el polideportivo, la pavimentación de calles y el nuevo acceso, y consideró que la llegada del gas fortalecerá ese proceso.

"Todo ese esfuerzo y el trabajo diario que realizamos se verán fortalecidos con una obra tan importante como esta, que abrirá nuevas posibilidades para nuestros vecinos y para quienes quieran invertir y desarrollarse en la localidad", expresó el mandatario comunal.

Di Gregorio también remarcó que la obra permitirá acompañar el crecimiento de las familias, los comercios y el sector productivo. "Cuando hay planificación, compromiso y un Estado presente, las obras llegan y el desarrollo se hace realidad", concluyó.