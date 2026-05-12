El Gobierno nacional realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública nacional e internacional 504-0015-LPU25, destinada a la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales.

La información fue comunicada por Vialidad Nacional, que indicó que el procedimiento se llevó adelante este lunes a través de la plataforma Contratar. La convocatoria forma parte de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, bajo un esquema de inversión 100% privada.

Los corredores alcanzan a rutas ubicadas en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Según se informó, el objetivo es mejorar la conectividad, la seguridad vial y el funcionamiento de vías clave para la logística, el turismo y el comercio productivo.

En total se presentaron 17 oferentes. Las propuestas se dividen en dos sobres: el primero contiene la documentación técnica y los antecedentes de los oferentes, mientras que el segundo incluye la oferta económica, vinculada a la tarifa de peaje propuesta.

Los tramos comprendidos en esta etapa son el Mediterráneo, con 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35; el Puntano, con 720 kilómetros sobre las rutas 8, 36, 193 y A-005; el Portuario Norte, con 528 kilómetros sobre las rutas 9, 33 y A-008; y el Portuario Sur, con 636 kilómetros sobre las rutas 9 y 188.